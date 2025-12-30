Писарев: разочаровал матч "Спартак" - "Динамо"

"Я был на этом матче: много людей, суперский стадион, ажиотаж. Но уровень футбола оставил вопросы. Огромное количество брака, низкие скорости и быстрота принятия решений. Меня этот матч разочаровал", - сказал Писарев "Чемпионату".
Матч 18-го тура чемпионата России между московскими "Спартаком" и "Динамо" состоялся 6 декабря на "Лукойл Арене". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
На данный момент "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Динамо" располагается на десятой строчке с 21 баллом в своем активе.
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о матче 18-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"