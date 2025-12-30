Гладилин отреагировал на возможное назначение нового главного тренера "Спартака"

- Я не знаю Карседо, у него нет никаких достижений и заслуг. Брать специалиста в "Спартак" для того, чтобы его раскручивать? Это неправильно, - сказал Гладилин "Чемпионату".
На данный момент исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" назначен Вадим Романов. После первого круга красно-белые располагаются на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах.
Экс-футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможном назначении Хуана Карседо, который возглавляет кипрский "Пафос", главным тренером красно-белых.
