Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Гладилин отреагировал на возможное назначение нового главного тренера "Спартака"

Экс-футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможном назначении Хуана Карседо, который возглавляет кипрский "Пафос", главным тренером красно-белых.
Фото: Global Look Press
- Я не знаю Карседо, у него нет никаких достижений и заслуг. Брать специалиста в "Спартак" для того, чтобы его раскручивать? Это неправильно, - сказал Гладилин "Чемпионату".

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" назначен Вадим Романов. После первого круга красно-белые располагаются на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится