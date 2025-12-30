Матчи Скрыть

Экс-игрок "Спартака" назвал Станковича главным разочарованием года

Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин назвал экс-тренера команды Деяна Станковича главным разочарованием по итогам года.
Фото: ФК "Спартак"
- Футболистов, которые больше всего разочаровали, нет. Разочаровал Станкович. По итогам прошлого сезона он показал хорошую игру. Я надеялся, он сможет здесь создать команду, а у него не получилось. Получилось много нервозности, удалений. "Спартак" так и не обрел себя.

Деян Станкович возглавил "Спартак" летом прошлого года и покинул клуб по обоюдному согласию сторон 11 ноября 2025 года. В декабре 47-летний сербский специалист был назначен на пост главного тренера "Црвены звезды".

Под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, одержали 37 побед, 10 раз завершили встречи вничью и потерпели 17 поражений.

Источник: "Чемпионат"

