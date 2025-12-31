Бояринцев рассказал, кого видит главным тренером "Спартака"

17 ноября пост главного тренера команды покинул серб Деян Станкович, тогда же исполняющим обязанности назначили Вадима Романова.
"Думаю, у "Спартака" есть хорошая возможность дать поработать Романову. Тем более он воспитанник клуба, тренировал молодежку. 47 лет — прекрасный возраст для такой работы. Пожалуйста — вот ваш специалист, вы его сами вырастили. Дайте ему возможность поработать", — передает слова Бояринцева "Матч ТВ".
Под руководством Вадима Романова "Спартак" провел 4 матча, в которых одержал 2 победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью.
Первую часть чемпионата России сезона 2025/2026 красно-белые завершили на 6-м месте турнирной таблицы Премьер-Лиги с 29 очками в активе.
Фото: ФК "Спартак"