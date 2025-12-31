По мнению экс-игрока, зарплаты ряда легионеров выглядят завышенными и не отражают их реальный вклад в результаты команды.
- Контрактные условия многих легионеров "Спартака" не соответствуют их уровню игры. Тот же Барко недавно попросил космические деньги. Такие условия – это капец! Для нынешних реалий это очень большие деньги, - цитирует Дьякова "Советский спорт".
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Лидером РПЛ остаётся "Краснодар" (40 баллов), на второй позиции располагается "Зенит" (39 очков).
Дьяков раскритиковал зарплаты легионеров в "Спартаке"
Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков высказался о финансовой политике московского "Спартака" в части контрактов иностранных футболистов.
Фото: ФК "Спартак"