В "Крузейро" отреагировали на информацию о переговорах с игроком "Зенита" Жерсоном

"Крузейро" ведет переговоры с игроком, но пока ничего конкретного нет. Сколько может стоить переход? К сожалению, мы не можем обсуждать какие-либо цифры", - цитирует Рамоса Odds.ru.
Напомним, ранее отец футболиста Маркао сообщил, что переговоры с бразильским клубом идут хорошо, а проект "Крузейро" нравится Жерсону.
28-летний хавбек пополнил состав "Зенита" прошлым летом, перейдя из "Фламенго". Игрок подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. В составе сине-бело-голубых бразилец провел 15 матчей и отметился двумя голами.
Фото: ФК "Зенит"