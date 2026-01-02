Бышовец поделился мнением о переходе россиян в зарубежные клубы

"Мы сегодня слышим от молодых, что они хотят уехать за рубеж. Не думаю, что речь идет о материальных вопросах, скорее, о реализации себя, достижении результатов. Но на примере того же Захаряна мы видим, что мало иметь достаточный уровень футбольных способностей, необходимо обладать и личностными качествами", — сказал Бышовец в беседе с "Советским спортом".
Арсен Захарян с 2023 года выступает за испанский "Реал Сосьедад". Почти весь сезон 2024/2025 Захарян пропустил из-за многочисленных травм и рецидивов. Всего он провел за испанскую команду 58 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Захаряна с "Сосьедадом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.
