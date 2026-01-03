Хомуха назвал лучшего игрока прошедшего года в РПЛ

Экс-тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха назвал нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"
- Лучший тот, кто является системно-образующим игроком и делает разницу. Если "Краснодар" лидирует, то Кордоба — как нападающий, который всё время держит соперников в напряжении и действует достаточно результативно, - сказал Хомуха "Чемпионату".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 результативных передач.

По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. Кордоба был признан лучшим игроком чемпионата страны.

