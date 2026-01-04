"По итогам первой части РПЛ я бы выделил Глушенкова, Батракова и Мостового. Мне очень понравились действия каждого из них. Они вносят большой вклад в результаты своих команд. С точки зрения обострений и создания моментов они делают очень многое", - сказал Канчельскис.
В первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги Максим Глушенков провел в составе "Зенита" 16 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его партнер по атаке Андрей Мостовой принял участие в 17 играх чемпионата за сине-бело-голубых и отличился 6 голами и 2 ассистами.
В активе Алексея Батракова 11+6 по системе гол плюс пас в 17 встречах РПЛ за московский "Локомотив".
Источник: "Советский спорт"
Канчельскис не включил Сперцяна и Кисляка в тройку лучших игроков первой части РПЛ
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал топ-3 лучших футболистов осенней части чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"