Хомуха: обмен Гонду на Дивеева выгоден больше "Зениту", а не ЦСКА

"В общем, я считаю, что обмен Гонду на Дивеева выгоден больше "Зениту", а не ЦСКА. Игорь — лидер армейской команды, системообразующий игрок, на котором держалась оборона. Красно-синим нужно срочно найти замену защитнику, так как в оставшихся 12 турах РПЛ защитная линяя должна действовать стабильно", - цитирует Хомуху "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" совершит обмен Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Сообщалось, что петербуржцы также доплатят за переход защитника, а оба футболиста согласны на переход.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. ЦСКА располагается на четвертой строчке в таблице с 36 баллами.
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о возможном обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press