"Никакой тренер не поможет". Смородская - о "Динамо"

"Динамо" — очень специфический клуб. Они хотят всего быстро, сразу, быть в дамках. Так не бывает в футболе. Требуется кропотливая работа. Они уволили Карпина, когда он только начал нормально работать. Вырисовывалась игра, которую ставил Валерий Георгиевич и его уволили.
Да, там не светило никаких первых мест. И сейчас их не будет! Нужно иметь терпение и глубокое понимание футбола, чтобы не расставаться с хорошими тренерами. "Динамо" никакой тренер не поможет", - цитирует Смородскую "СЭ".
Напомним, что Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, который в декабре получил полноценное назначение - контракт со специалистом рассчитан до конца сезона. Под его руководством бело-голубые в ноябре-декабре одержали лишь одну победу в четырех встречах.
По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. Команда Ролана Гусева сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
