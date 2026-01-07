"Вообще красавчик!" Гасилин - о поведении Дзюбы в "Зените"

- Кстати, Дзюба всегда же поддерживал молодых в команде?
- Да. Дзюба вообще красавчик! Но справедливости ради стоит сказать, что среди игроков не было людей, которые прямо нападали бы на тебя, - сказал Гасилин "Матч ТВ".
Артем Дзюба выступал в составе петербургского "Зенита" с июля 2015 года по август 2022 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.
На данный момент российский футболист играет за тольяттинский "Акрон". В текущем сезоне игрок провел в составе клуба 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.
