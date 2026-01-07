По информации источника, главный тренер АЕКа Марко Николич, ранее возглавлявший "Локомотив", заинтересован в трансфере игрока. Греческий клуб может заплатить "железнодорожникам" около 1,5 миллионов евро за переход футболиста зимой.
Дмитрий Баринов выступает в составе "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за московский клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал Sport Baza
Баринов может перейти в АЕК, который тренирует Николич
Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в афинском АЕКе.
Фото: ФК "Локомотив"