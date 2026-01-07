Титов - о "Спартаке": забраться в топ-3 РПЛ - почему бы и нет?

"Видно, что есть позитивные новости для нас, болельщиков, поэтому я смотрю оптимизмом во вторую часть сезона. Осталось 12 туров, Кубок, поэтому чем черт не шутит. Да, признаем, что отставание есть от первого места, но забраться в тройку - почему бы и нет?", - сказал Титов Metaratings.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Следующий матч московского клуба в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи" на стадионе "Фишт".
Фото: ФК "Спартак"