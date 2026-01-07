"Ахмат" проверит игрока "Пари НН" на зимних сборах - источник

Полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян близок к смене клуба в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Пари НН"

По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, 24-летний футболист отправится на зимние сборы вместе с "Ахматом". По их итогам грозненский клуб планирует оценить состояние игрока и принять решение о целесообразности его перехода, а также возможных условиях сделки.



Царукян выступает за нижегородскую команду с января 2024 года, однако в текущем сезоне редко появляется на поле. За первую часть чемпионата полузащитник принял участие в шести матчах, суммарно проведя 210 минут и не отметившись результативными действиями.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ахмат