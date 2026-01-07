Губерниев обратил внимание на специфику работы в стане "красно-белых" и дал понять, что тренерская должность в клубе традиционно связана с высокими рисками. По его словам, руководству стоит заранее быть готовым к финансовым последствиям возможного расставания со специалистом.
- Удачи "Спартаку", аккуратнее на поворотах. Советую клубу готовить уже компенсацию за увольнение Карседо. Компенсация будет очень высокая. Тренер ведь хороший, много денег возьмет, когда его выгонят, - передаёт слова комментатора "ВсеПроСпорт".
После 18 туров РПЛ московская команда занимает шестое место в чемпионате России, имея в активе 29 набранных очков.
Губерниев: советую "Спартаку" уже готовить компенсацию за увольнение Карседо
Дмитрий Губерниев высказался относительно назначения Хуана Карседо на пост наставника "Спартака".
Фото: Getty Images