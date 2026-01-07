Титов - об игроке "Спартака": с ним это одна команда, без него - совсем другая

По словам Титова, с появлением Барко структура и качество игры "красно-белых" заметно изменились.
- Этот трансфер однозначно сыграл. С Барко это одна команда, без него совсем другая. Здесь можно отметить и Маркиньоса, и Жедсона. Без них уже сложно воспринимать "Спартак", - передаёт слова бывшего игрока "Спартака" Metaratings.ru.
В текущем сезоне РПЛ аргентинец провёл 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. "Спартак" с 29 очками в активе идёт на шестой строчке в таблице. После рестарта РПЛ московская команда сыграет в гостях против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.
Фото: ФК "Спартак"