Канчельскис - о "Спартаке": был, есть и будет бардак

- "Спартак" - это уникальная команда. Иногда они принимают такие решения, которые не поддаются логике. Мне кажется, в "Спартаке" был, есть и будет бардак. Когда в клубе хаос, происходят такие непредсказуемые действия. Приглашать в "Спартак" тренера из "Пафоса"... Где логика? - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, в ноябре из московской команды был уволен сербский специалист Деян Станкович. После этого "Спартаком" до зимнего межсезонья руководил российский тренер Вадим Романов. В 18 турах текущего сезона "красно-белые" набрали 29 очков и располагаются на шестой строчке в чемпионате России.
5 января клуб сообщил о назначении испанца Хуана Карседо на должность главного тренера. До этого специалист работал в "Пафосе", с которым становился чемпионом Кипра, а также участвовал в общем этапе Лиги чемпионов.
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис резко высказался о кадровых решениях в "Спартаке", усомнившись в логике действий руководства московского клуба.
