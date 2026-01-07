"Зенит" готов продать Жерсона за 30 млн евро - источник

По информации журналиста Дана Абреу, петербургский клуб скорректировал свои требования и готов расстаться с бразильцем за 30 миллионов евро. Ранее "Зенит" отклонил предложение в размере 27 млн, однако теперь стороны приблизились к компромиссу.
В случае согласия "Крузейро" на новые условия сделка может быть закрыта в ближайшее время.
На раннем этапе переговоров "Зенит", напомним, требовал за бразильца 40 миллионов евро.
Фото: ФК "Зенит"