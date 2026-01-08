По словам агента, руководство "сине-бело-голубых" намерено усилить состав, однако действовать будет взвешенно и без прежней расточительности.
- Думаю, один или два трансфера они точно сделают. Сейчас все начали считать деньги - даже "Зенит". Так что они не будут разбрасываться деньгами этой зимой", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
После 18 туров нынешнего розыгрыша РПЛ клуб с берегов Невы имеет в копилке 39 баллов и идёт вторым в чемпионате, а на первой строчке располагается "Краснодар", у которого 40 очков.
Чемпионат России возобновится в конце февраля. "Зенит" в 19-м туре РПЛ дома примет "Балтику"
Агент: "Зенит" не будет разбрасываться деньгами зимой
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о трансферной стратегии "Зенита" в зимнее окно.
Фото: ФК "Зенит"