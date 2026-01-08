"Манчестер Юнайтед" не смог победить аутсайдера в первом матче без Аморима

Матч 21-го тура чемпионата Англии между "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" завершился результативной ничьей - 2:2.

Хозяева открыли счёт уже на 13-й минуте: мяч в собственные ворота отправил 19-летний защитник гостей Айден Хевен. После перерыва манкунианцы резко прибавили и за короткий отрезок перевернули игру - Беньямин Шешко сначала восстановил равновесие, а затем вывел "МЮ" вперёд, оформив дубль. Однако удержать победу гостям не удалось: на 66-й минуте Джейдон Энтони сравнял счёт.



Встреча стала одной из первых для "Манчестер Юнайтед" после кадровых изменений на тренерском мостике. Напомним, 5 января клуб объявил об увольнении Рубена Аморима, а обязанности главного тренера временно исполняет Даррен Флетчер.



После этого тура "Манчестер Юнайтед" набрал 32 очка и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице. "Бернли" с 13 баллами остаётся в зоне вылета, занимая 19-е место.

