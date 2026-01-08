"Денис Машкарин, наш селекционер, которого я безмерно уважаю, позвонил и сказал: есть возможность посмотреть интересного мальчика. Началась тренировка, игровая часть. И парень стелется в подкатах, подсказывает, подбадривает партнеров "Давай, давай!". Огонек в глазах, лидерские качества, желание играть и выигрывать — это зацепило с самого начала. Я сказал, что парня надо оставлять", — приводит слова Игдисамова Bobsoccer.
20-летний Матвей Кисляк является воспитанником академии ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 встречах за армейцев, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и отдал 5 голевых передач. Кроме того, Кисляк провел семь матчей за сборную России и забил один гол.
В декабре игрок стал обладателем премии "Первая пятёрка", которая присуждается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.
Тренер молодежки ЦСКА рассказал, что его зацепило в Кисляке
Тренер молодежной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился воспоминаниями о совместной работе с полузащитником армейцев Матвеем Кисляком.
Фото: "Матч ТВ"