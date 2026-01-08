"Вадиму Валентиновичу желаю только удачи. Человек берется за любую работу, готов, в хорошем смысле слова, выполнить любую роль. Конечно, у него одна задача – оставить команду в РПЛ, возможно, подняться выше. При Хасанби Биджиеве эта команда всегда играла в атаку, играла интересно. Регион Дагестан всегда славился известными футболистами. Поэтому регион обязан иметь команду в Премьер-Лиге", – приводит слова Титова Metaratings.
Вадим Евсеев был назначен на должность главного тренера махачкалинского "Динамо" 29 декабря. До него этот пост занимал Хасанби Биджиев, который подал в отставку после матча 18-го тура РПЛ с "Пари НН" 7 декабря 2025 года (0:1). Биджиев проработал в команде с февраля 2024-го.
Махачкалинцы ушли на зимний перерыв в чемпионате России на 13-м месте в турнирной таблице. По итогам 18-ти туров в их активе 15 очков. У лидирующего на данный момент "Краснодара" 40 очков.
Титов: у Евсеева одна задача – оставить "Динамо" Мх в РПЛ
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов прокомментировал назначение своего бывшего одноклубника Вадима Евсеева на пост главного тренера махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"