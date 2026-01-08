"Спартак" хочет провести матч с "Пюником" на сборах в Дубае – источник

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, красно-белые не сыграют с казахстанским "Елимаем", встреча с которым была запланирована ранее. Вместо этой команды соперником "Спартака" станет армянский "Пюник".
Известно, что футболисты "Спартака" выйдут из отпуска 12 января. Сначала игроки пройдут необходимые тестирования, а также медицинское обследование. 15 января футбольный клуб отправятся в Дубай, где состоятся зимние сборы. Первый из них запланирован на период с 15 по 21 января, второй пройдет с 27 января по 7 февраля, а третий — с 12 по 28 февраля.
"Спартак" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров чемпионата России в активе команды 29 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.
Фото: ФК "Спартак"