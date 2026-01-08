"Локомотив" не отпускает игрока в аренду в "Крылья Советов"

"Локомотив" не хочет отпускать Данилу Годяева в аренду в "Крылья Советов".
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, клуб не отпускает игрока из-за возможного ухода Дмитрия Баринова из клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Крылья Советов" хотят арендовать Данилу Годяева с опцией выкупа.

Футболист является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 5 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится