"Локомотив" не отпускает игрока в аренду в "Крылья Советов"

По информации источника, клуб не отпускает игрока из-за возможного ухода Дмитрия Баринова из клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Крылья Советов" хотят арендовать Данилу Годяева с опцией выкупа.
Футболист является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 5 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Фото: "Чемпионат"