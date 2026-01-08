Экс-гендиректор "Спартака" рассказал, чего не хватает клубу

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о текущем положении клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Я бы пожелал "Спартаку" терпения - это самое главное. У клуба есть всё для того, чтобы становиться чемпионами. Всё, кроме терпения. Деньги, состав, инфраструктура - всё на месте, а вот терпения не достаёт", - сказал Заварзин Legalbet.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Красно-белые провели 18 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Следующий матч московского клуба в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится