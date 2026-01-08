Экс-гендиректор "Спартака" рассказал, чего не хватает клубу

"Я бы пожелал "Спартаку" терпения - это самое главное. У клуба есть всё для того, чтобы становиться чемпионами. Всё, кроме терпения. Деньги, состав, инфраструктура - всё на месте, а вот терпения не достаёт", - сказал Заварзин Legalbet.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Красно-белые провели 18 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Следующий матч московского клуба в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"