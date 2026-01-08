Гудиев: Сафонов резкий, прыгучий, может потащить любой мяч

Голкипер "Акрона" Виталий Гудиев высказался о футбольных качествах голкипера сборной России и французского "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
- Сафонов уже начал играть в "ПСЖ", который выиграл Лигу чемпионов. Желаю ему удачи и успехов. Он представляет российских вратарей на международной арене. Сам по себе Матвей в воротах резкий, прыгучий, может потащить любой мяч, - цитирует Гудиева Metaratings.ru.

В ноябре 2025 года Матвей Сафонов и Виталий Гудиев вместе тренировались в сборной России, для голкипера "Акрона" этот вызов в национальную команду стал первым в карьере.

17 декабря Матвей Сафонов принёс "ПСЖ" победу в Межконтинентальном кубке, впервые в истории отразив 4 послематчевых пенальти в официальной игре под эгидой ФИФА, благодаря ему парижане одолели в финале бразильский "Фламенго" (1:1, пен. 2:1).

