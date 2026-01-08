Гудиев: Агкацев может пойти по стопам Сафонова

- Стас Агкацев сейчас тоже находится в очень хорошей форме, за ним было приятно наблюдать. Его игра ногами впечатляет. Думаю, Агкацев может пойти по стопам Сафонова и уехать в топовый клуб Европы. У Стаса всё есть для этого: хороший возраст и качество игры. Сейчас вообще в каждом клубе из нашей лиги есть добротные вратари, - приводит слова Гудиева Metaratings.ru.
23-летний голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев стал основным вратарём чёрно-зелёных после отъезда во французский "ПСЖ" Матвея Сафонова в июне 2024 года. В текущем сезоне на счету Агкацева 20 матчей за "быков" во всех турнирах с 14 пропущенными мячами, девять игр вратарь отыграл "на ноль" (все - в Российской премьер-лиге).
Голкипер "Акрона" Виталий Гудиев высказался о своих впечатлениях по поводу качеств вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева по совместным тренировкам в сборной России.
Фото: ФК "Краснодар"