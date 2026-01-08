Отец Кокшарова отреагировал на новость о возможном уходе сына из "Краснодара"

"Никаких документов пока не подписано, пока это просто информация. Будет хорошим событием, если Александр продолжит карьеру в Нижнем Новгороде", - цитирует Кокшарова-старшего "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что центрфорвард "Краснодара" Александр Кокшаров перейдет в "Пари НН", а в обратном направлении проследует нападающий Хуан Боселли.
Кокшаров - воспитанник краснодарской академии. В текущем сезоне 21-летний футболист молодежной сборной России не провел за "быков" ни одного официального матча.
Эдуард Кокшаров, отец нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова, прокомментировал информацию о возможном переходе сына в "Пари НН".
