"Надеялись на лучшее". В "Ахмате" подвели итоги 2025 года

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался об итогах прошедшего года.
Фото: ФК "Ахмат"
"Что касается в целом года, то надеялись на лучшее, но сами итоги этого сезона - по окончании чемпионата. Год в целом был тяжелым, но смотрим с оптимизмом в будущее", - цитирует Айдамирова ТАСС.

"Ахмат" завершил первую часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на восьмой строчке. Грозненская команда ушла на зимнюю паузу в чемпионате с 22 набранными очками в 18 прошедших матчах.

Весеннюю часть сезона грозненцы начнут 1 марта домашней игрой в рамках 19-го тура РПЛ против столичного ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится