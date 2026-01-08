"Что касается в целом года, то надеялись на лучшее, но сами итоги этого сезона - по окончании чемпионата. Год в целом был тяжелым, но смотрим с оптимизмом в будущее", - цитирует Айдамирова ТАСС.
"Ахмат" завершил первую часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на восьмой строчке. Грозненская команда ушла на зимнюю паузу в чемпионате с 22 набранными очками в 18 прошедших матчах.
Весеннюю часть сезона грозненцы начнут 1 марта домашней игрой в рамках 19-го тура РПЛ против столичного ЦСКА.
"Надеялись на лучшее". В "Ахмате" подвели итоги 2025 года
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался об итогах прошедшего года.
Фото: ФК "Ахмат"