Сборы детской академии Зобнина в Сочи завершены досрочно из-за инцидента

Сборы детской академии полузащитника " Спартака " Романа Зобнина в Сочи были прекращены раньше запланированного срока.

Фото: ФК "Спартак"

Юные футболисты и тренеры приняли решение досрочно покинуть курорт после инцидента с массовым отравлением, о чём сообщила пресс-служба академии в социальных сетях.



Руководство академии подчеркнуло, что продолжать тренировочный процесс в сложившихся условиях было небезопасно, поэтому команда в полном составе возвращается домой.



Ранее, 7 января, стало известно о случаях отравления среди воспитанников и тренеров академии, проживавших в отеле при спортивном комплексе в поселке Лоо. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, необходимости в госпитализации не возникло.