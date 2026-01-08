Сборы детской академии Зобнина в Сочи завершены досрочно из-за инцидента

Сборы детской академии полузащитника "Спартака" Романа Зобнина в Сочи были прекращены раньше запланированного срока.
Фото: ФК "Спартак"
Юные футболисты и тренеры приняли решение досрочно покинуть курорт после инцидента с массовым отравлением, о чём сообщила пресс-служба академии в социальных сетях.

Руководство академии подчеркнуло, что продолжать тренировочный процесс в сложившихся условиях было небезопасно, поэтому команда в полном составе возвращается домой.

Ранее, 7 января, стало известно о случаях отравления среди воспитанников и тренеров академии, проживавших в отеле при спортивном комплексе в поселке Лоо. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, необходимости в госпитализации не возникло.

