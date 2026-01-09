Как сообщает инсайдер Вене Казагранде, бонусы будут напрямую зависеть от успехов "Крузейро" на международной и внутренней арене. За каждую победу в чемпионате Бразилии, национальном кубке, Кубке Либертадорес, клубном чемпионате мира или Межконтинентальном кубке петербургский клуб получит по 500 тысяч евро.
При этом общий потолок бонусных выплат ограничен суммой в 3 миллиона евро.
Ранее стало известно, что "Зенит" согласился продать хавбека за 27 миллионов евро. Ожидается, что в субботу футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом.
Инсайдер раскрыл бонусы по сделке Жерсона - по 500 тысяч евро за титул
Стали известны детали бонусной части сделки по трансферу полузащитника "Зенита" Жерсона в бразильский "Крузейро".
Фото: ФК "Зенит"