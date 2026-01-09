"Монца" усилилась экс-игроком "Зенита"

Полузащитник "Пармы" Эрнани продолжит карьеру в "Монце".
Фото: ФК "Зенит"
Итальянский клуб официально объявил о переходе футболиста на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года, о чём сообщила пресс-служба "Монцы".

На данный момент "Монца" выступает в Серии B. После 18 туров команда набрала 37 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы, продолжая борьбу за повышение в классе.

Российским болельщикам Эрнани хорошо знаком по выступлениям за "Зенит", цвета которого он защищал с 2017 по 2019 год.

