Итальянский клуб официально объявил о переходе футболиста на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года, о чём сообщила пресс-служба "Монцы".
На данный момент "Монца" выступает в Серии B. После 18 туров команда набрала 37 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы, продолжая борьбу за повышение в классе.
Российским болельщикам Эрнани хорошо знаком по выступлениям за "Зенит", цвета которого он защищал с 2017 по 2019 год.
"Монца" усилилась экс-игроком "Зенита"
Полузащитник "Пармы" Эрнани продолжит карьеру в "Монце".
Фото: ФК "Зенит"