Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Абдулкадыров высказался о переходе из ЦСКА в "Ахмат"

Новичок "Ахмата" Джамалутдин Абдулкадыров высказался о своем переходе из ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"
Игрок заявил, что переход был оформлен за пару дней.

"Появился вариант аренды за пару дней до закрытия трансферного окна. Мой агент переговорил с руководством "Ахмата" - и удалось найти точки соприкосновения в этом деле. Буквально за пару дней всё решилось, и я перешел сюда", - передает слова Абдулкадырова официальный сайт "Ахмата".

19 февраля пресс-служба "Ахмата" объявила о переходе защитника на правах аренды у ЦСКА. Соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне за "армейцев" российский футболист провел 13 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

