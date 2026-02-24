Абдулкадыров высказался о переходе из ЦСКА в "Ахмат"

"Появился вариант аренды за пару дней до закрытия трансферного окна. Мой агент переговорил с руководством "Ахмата" - и удалось найти точки соприкосновения в этом деле. Буквально за пару дней всё решилось, и я перешел сюда", - передает слова Абдулкадырова официальный сайт "Ахмата".
19 февраля пресс-служба "Ахмата" объявила о переходе защитника на правах аренды у ЦСКА. Соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.
В текущем сезоне за "армейцев" российский футболист провел 13 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.