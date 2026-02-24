Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Семак - о Соболеве: хотим, чтобы он забивал больше

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, в "Зените" хотят, чтобы Соболев забивал больше.

- Соболев под постоянным давлением. Конечно, и его ожидания, и наши были выше. Мы хотели и хотим, чтобы он забивал больше.

Но Саша выказывает большое терпение и желание помочь команде. Возможно, конкуренция с Дураном ему поможет. Саша посмотрит, насколько он будет конкурентоспособен с нападающим европейского уровня, - сказал Семак в интервью "Чемпионату".

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в 5 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками. В 19 туре чемпионата России петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с калининградской "Балтикой".

