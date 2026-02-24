Матчи Скрыть

Агент Николсона рассказал, может ли экс-форвард "Спартака" вернуться в РПЛ

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда Шамара Николсона, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
По словам агента, он допускает, что Николсон вернется в РПЛ.

- Возможно ли возвращение Шамара в Россию летом? Всегда возможно, но до этого еще долго.

Он отлично проявил себя в "Спартаке", и вполне нормально, что клубы хотят его заполучить, - приводит слова агента "СЭ".

Ранее сообщалось, что Шамар Николсон, выступающий за мексиканский клуб "Тихуана", мог перейти в "Сочи" на правах аренды с последующим правом выкупа. По информации СМИ, переход сорвался из-за проваленного медицинского осмотра футболиста.

Напомним, что ранее Николсон выступал за московский "Спартак" - в составе красно-белых нападающий провел во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 16 забитых мячей и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 3,2 миллионов евро.

