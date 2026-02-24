Матчи Скрыть

Семин ответил, за счет чего Сафонов стал основным голкипером "ПСЖ"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о Матвее Сафонове.
Фото: Getty Images
Российский специалист заявил, что Матвей Сафонов стал основным голкипером "ПСЖ" из-за трудолюбия и присутствия в команде Хвичи Кварацхелии.

"Сафонов завоевал место в основном составе "ПСЖ" за счёт трудолюбия. Это тот случай, когда футболист доказывает тренеру на протяжении всех тренировок, что он достоин играть.
Думаю, присутствие Хвичи в команде тоже помогло Матвею чувствовать себя комфортно в коллективе. Для вратаря очень важна психологическая устойчивость. И у Сафонова есть эта внутренняя уверенность в своих силах", - сказал Семин "Советскому спорту".

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 10 матчей, пропустил 10 голов и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

