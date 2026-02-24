Семак: в "Зените" есть матерщинники, от которых уши вянут

- Любому ругательству можно найти нормальный аналог в русском языке. Но я не кичусь этим, своё мнение никому не навязываю.
Кто главный матерщинник в "Зените"? Есть такие, от кого уши вянут, но не буду называть фамилии. При мне в раздевалке они стараются меньше ругаться, - приводит слова Семака "Чемпионат".
Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с 2018 года, ранее он был главным тренером "Уфы" и помощником главного тренера в сборной России. Под его руководством петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок страны и пять раз - Суперкубок России.
По итогам 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 19 туре чемпионата России петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с калининградской "Балтикой".