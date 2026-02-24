Игрок "ПСЖ" Хакими предстанет перед судом - Le Parisien

Футболист "ПСЖ" Ашрафа Хакими предстанет перед судом.

Фото: ФК "ПСЖ"

По информации Le Parisien, игрок предстанет перед судом по делу об изнасиловании. В феврале 2023 года 24-летняя девушка обратилась в полицию с обвинениями футболиста в этом преступлении. Дата слушаний пока не определена, Ашрафу Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения.



Правый защитник выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб марокканский игрок провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с Хакими рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 80 миллионов евро.