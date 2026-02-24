Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Игрок "ПСЖ" Хакими предстанет перед судом - Le Parisien

Футболист "ПСЖ" Ашрафа Хакими предстанет перед судом.
Фото: ФК "ПСЖ"
По информации Le Parisien, игрок предстанет перед судом по делу об изнасиловании. В феврале 2023 года 24-летняя девушка обратилась в полицию с обвинениями футболиста в этом преступлении. Дата слушаний пока не определена, Ашрафу Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения.

Правый защитник выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб марокканский игрок провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с Хакими рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 80 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится