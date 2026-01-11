Газзаев оценил изменения в тренерском штабе "Динамо"

Ранее "Динамо" объявило, что к команде Ролана Гусева присоединились Юрий Жирков и Роман Шаронов. По мнению Газзаева, наставник московской команды сделал ставку на людей, с которыми его связывает общий игровой опыт и успешное прошлое.
- Он взял людей, которые ему помогут. Жирков и Гусев вместе побеждали и добивались больших результатов, думаю, что это очень важно, - передаёт слова Газзаева "Матч ТВ".
"Динамо" с 21 баллом в активе идёт на десятой строчке в чемпионате России. РПЛ, напомним, возобновится в конце февраля.
