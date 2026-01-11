"Вставая на весы, понимаю, что есть над чем работать. Привез "оливье". Российский футболист - о весе после праздников

— Новый год — непростой период для профессионального футболиста: уж очень много вредной майонезной еды. Вы все ели, что было на столе?
— Скорее, да. Но я знаю меру. Сейчас, вставая на весы, понимаю, что есть на чем работать. Немножко «оливье» привез с собой. Время на сборах для того и дано, чтобы привести себя в форму, - приводит слова Лепского "РБ Спорт".
В текущем сезоне Иван Лепский провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Ранее защитник выступал за московское "Динамо" и саратовский "Сокол". На данный момент футболист выступает за самарцев на правах аренды, права на Лепского принадлежат бело-голубым.
После 18 сыгранных туров команда Магомеда Адиева располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Крылья Советов"