Голкипер "Балтики" Бориско высказался о возможном уходе из клуба

"Я никаких разговоров о том, что кто-то интересуется, не слышал. У меня цель одна — хорошо подготовиться ко второй части сезона, чтобы выглядеть как минимум не хуже, чем до зимы. Хочется побороться за исторические места для "Балтики" в этом сезоне", - цитирует Бориско "Матч ТВ".
В сезоне-2025/26 Максим Бориско провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 18 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего голкипера в 1,8 миллионов евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Голкипер "Балтики" Максим Бориско высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Балтика"