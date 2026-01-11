Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией. По имеющимся данным, "Зенит" готов предложить бразильскому клубу более 30 млн евро за трансфер форварда. Сам Райан не против перебраться в Российскую Премьер-Лигу.
Райан Витор Симплисио Роша является воспитанником "Васко да Гама". За основную команду он выступает с 2023 года. На данный момент в активе Райана — 98 матчей, 23 забитых мяча и 2 результативные передачи в составе "Васко да Гама". Контракт футболиста с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.
Стало известно, сколько "Зенит" готов заплатить за переход Райана — источник
Санкт-петербургский "Зенит" продолжает переговоры по трансферу нападающего "Васко да Гама" Райана.
Фото: Getty Images