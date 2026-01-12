Как сообщил представитель футболиста Владимир Кузьмичёв, клуб не проявляет инициативы по возвращению игрока из аренды.
В настоящий момент Чернов выступает за "Крылья Советов" на правах аренды, однако сигналов со стороны "красно-белых" о желании вернуть защитника не поступало ни самому футболисту, ни самарскому клубу.
- Если бы у "Спартака" было желание вернуть Никиту, наверное, они бы уже сообщили об этом игроку и руководству "Крыльев Советов". Такой инициативы от "Спартака" нет, - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, Чернов перешёл в самарский клуб на правах аренды летом 2025 года. В составе "Крыльев Советов" Чернов провёл 14 матчей и сумел отметиться одним забитым мячом.
Агент рассказал, рассчитывает ли "Спартак" на Чернова
Фото: ФК "Спартак"