Хомуха считает, что "Зенит" выиграл от трансфера Дивеева

Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил переход защитника Игоря Дивеева в петербургский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
По его мнению, сделка может оказаться более выгодной именно для команды из Санкт-Петербурга.

- Дивеев точно поможет "Зениту", это игрок национальной сборной, был одним из лидеров ЦСКА и хорошо играл при стандартных положениях. Поэтому мне кажется, что команда из Петербурга выиграет от этой сделки больше, нежели московская команда, - цитирует Хомуху "Советский спорт".

О переходе Игоря Дивеева "Зенит" официально объявил 11 января. Контракт с защитником рассчитан до середины 2029 года. Футболист защищал цвета армейцев с 2019 года. За это время он дважды выигрывал Кубок России и становился обладателем Суперкубка страны.

ЦСКА с 36 очками идёт четвёртым в чемпионате России. "Зенит" располагается вторым, набрав 39 баллов.

