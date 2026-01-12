Юран: российский тренер не обменял бы Дивеева на Гонду

Официально о сделке стороны объявили 11 января.
По мнению Юрана, решение выглядит спорным сразу по нескольким причинам. Он обратил внимание на разговоры о возможном ужесточении лимита на легионеров, а также подчеркнул дефицит качественных российских защитников.
- Мне сложно понять этот обмен. Идут разговоры об ужесточении лимита, а Дивеев - ведущий защитник, которых в России и так мало. Не могу сказать, что Гонду чем-то запомнился в "Зените". Возможно, это было личное решение Челестини. Если бы ЦСКА возглавлял российский тренер, он бы на такой обмен не пошёл, - цитирует Юрана "РБ Спорт".
ЦСКА с 36 баллами идёт на четвёртой строчке в РПЛ, а "Зенит", набравший 39 очков, занимает второе место.