Колыванов оценил переход Баринова в ЦСКА

- Эти разговоры идут уже около трёх месяцев. Баринов - один из ведущих игроков российского футбола на своей позиции. Странно, если "Локомотив" готов отпустить зимой одного из ключевых футболистов, учитывая, что у команды есть шанс побороться за высокие места, - цитирует Колыванова "Советский спорт".
В прессе ранее появилась информация, что "армейцы" предложили за игрока два миллиона евро - эта сумма устроила руководство "Локомотива". Ожидается, что в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
"Локомотив" с 37 баллами в копилке идёт на третьей строчке в РПЛ, в то время как ЦСКА располагается на четвёртом месте, имея в копилке 36 очков. Чемпионат России возобновится через полтора месяца.