Ранее стало известно, что ростовскому клубу запретили заявлять новых футболистов из-за долга перед клубом "Пеньяроль" за трансфер полузащитника Родриго Саравии летом 2024 года.
"Запрет на регистрацию новых игроков применен ФИФА в отношении ФК "Ростов" как на международном, так и на национальном уровне, в качестве обеспечительной меры до исполнения клубом своих обязательств, или максимум на три полных регистрационных периода", — передает слова Дьякова "Спорт-Экспресс".
По данным Transfermarkt, за трансфер Саравии "Ростов" заплатил 1,95 млн евро. Год спустя, летом 2025 года, уругваец ушел из клуба бесплатно.
В РФС отреагировали на трансферный бан "Ростова"
Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков прокомментировал запрет "Ростову" регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон.
