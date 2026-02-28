Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Локомотив" не проигрывает в меньшинстве уже 10 матчей

"Локомотив" обыграл "Пари НН" со счётом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ, несмотря на игру в меньшинстве.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает Opta Sports, железнодорожники продлили серию встреч без поражений после удалений до десяти.

В предыдущий раз команда уступала, оставшись вдесятером, в октябре 2022 года - тогда москвичи проиграли "Уралу" (2:4). При Михаиле Галактионове "Локомотив" провёл 10 матчей в меньшинстве: пять побед и пять ничьих.

В XXI веке более продолжительная серия была лишь у "Зенита": с 2009 по 2015 год петербургский клуб провёл 11 таких игр без поражений.

