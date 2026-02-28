Как сообщает Opta Sports, железнодорожники продлили серию встреч без поражений после удалений до десяти.
В предыдущий раз команда уступала, оставшись вдесятером, в октябре 2022 года - тогда москвичи проиграли "Уралу" (2:4). При Михаиле Галактионове "Локомотив" провёл 10 матчей в меньшинстве: пять побед и пять ничьих.
В XXI веке более продолжительная серия была лишь у "Зенита": с 2009 по 2015 год петербургский клуб провёл 11 таких игр без поражений.
"Локомотив" не проигрывает в меньшинстве уже 10 матчей
"Локомотив" обыграл "Пари НН" со счётом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ, несмотря на игру в меньшинстве.
