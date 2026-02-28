Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Радимов - о судействе: ребята, вы сдурели!? В 90-е такие пенальти за бабки ставили. Позорище

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов эмоционально высказался о судейском решении в игре "Локомотив" - "Пари НН" в рамках 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Он подверг критике назначение пенальти и работу судейской бригады в целом.

- Чемодан - вокзал - Белград! Ребята, вы сдурели!? Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать!

После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на VAR, должны уйти из профессии! Я играл в 90-е, и тогда такие пенальти тоже ставили, но тогда судьи сами признавались, что это делают за бабки! Позорище! - написал бывший игрок "Зенита" в телеграм-канале.

Эпизод произошёл во втором тайме встречи: главный арбитр указал на точку в штрафной железнодорожников. Пенальти в итоге был реализован. По итогу победу в матче одержал "Локомотив" (2:1).

На данный момент в чемпионате с 43 баллами в копилке лидирует "Краснодар". В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 42 и 40 очков соответственно. Все эти команды выиграли свои матчи в 19-м туре.

